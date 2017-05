Super RTL: "Cold Justice" feiert Deutschland-Premiere

Das True Crime-Format gewinnt immer mehr an Beliebtheit. Um dem gerecht zu werden hat sich Super RTL die Rechte an "Cold Justice - Verdeckte Spuren" gesichert und bringt die Serie zur Primetime.



In der US-Serie "Cold Justice - Verdeckte Spuren" von 2013 arbeiten die frühere Tatort-Spezialisten Yolanda McClary und Kelly Siegler, die ehemals Staatsanwältin war, zusammen, um zu den Akten gelegte Mordfälle erneut zu begutachten. Im Laufe dessen kommt es zu 20 Verhaftungen und zehn Anklagen, die alle in den 50 Episoden festgehalten wurden.