Super RTL: Eigenproduktion "Einfach tierisch" ab November

Super RTL zeigt ab Mitte November seine Eigenproduktion "Einfach tierisch". Es handelt sich um eine Weiterentwicklung des Magazins "Tierisch unterwegs".



Am Sonntag den 13. November startet Super RTL die Ausstrahlung seiner neuen Eigenproduktion "Einfach tierisch". Daniele Rizzo und Maria Meinert präsentieren das neue Magazin dann ab 18.45 Uhr. Von Sonntag bis Donnerstag soll so in ingesamt 20 Folgen Wissenswertes über heimische und exotische Tiere vermittelt werden.