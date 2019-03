Super RTL: Start einer fünfteiligen Action-Reihe am Sonnabend

An den nächsten fünf Sonnabenden zeigt Super RTL im Rahmen einer neuen Filmreihe Action-Klassiker mit Stars wie Harrison Ford, Jodie Foster, Kristen Steward oder auch Gary Oldman.



Am morgigen 16. März startet Super RTL die "Super Samstagsfilm"-Reihe. Bis Mitte April zeigt der Spartensender fünf starbesetzte Genre-Klassiker - namentlich Teil eins und zwei von "The Quest", "Deep Impact", "Air Force One" und "Panic Room".