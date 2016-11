Super RTL erzielt Rekordumsatz

Rekord bei Super RTL: Die Werbeeinnahmen sprudeln mehr denn je. Auch bei den Marktanteilen hat der Kindersender zugelegt. Doch Super RTL stellt sich darauf ein, dass es klassisches Fernsehen auch bei Kindern künftig schwerer haben könnte.



So hoch waren die Bruttowerbeeinnahmen des Kindersenders Super RTL noch nie: Mit mehr als 300 Millionen Euro habe der Kölner Privatsender einen Rekord erzielt, sagte Geschäftsführer Claude Schmit am Dienstagabend in Köln - eine Steigerung um mehr als sechs Prozent im Vergleich zu 2015. "50 Prozent des TV-Kinderwerbemarktes geht durch unsere Bücher - das ist eine gute Ratio." Der Rest liege bei den Mitbewerbern Disney Channel mit etwa 30 und Nickelodeon mit rund 20 Prozent.



Die Nettoeinkünfte haben sich laut Schmit auch erhöht - ebenfalls um etwa sechs bis sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Konkrete Zahlen nannte der Geschäftsführer nicht.