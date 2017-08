Super RTL forciert Digitalgeschäft mit neuer Führungsposition

Um das Digitalgeschäft weiter auszubauen, wurde bei Super RTL die neue Position des Chief Digital Officers geschaffen. Diese wird nun zum 1. September durch einen erfahrenen Mann besetzt.





Der ehemalige Geschäftsführer von Red Bull Deutschland Boris Bolz wechselt zum Kindersender Super RTL. Der Sender erweitert seine Geschäftsführung um die neu geschaffene Stelle des Chief Digital Officers.