Super RTL löst Toggo und Toggolino von der Dachmarke

Super RTL löst seine bekannten Kindermarken von der Dachmarke und macht sie zu eigenständigen Universen, die über lineare TV-Ausstrahlung hinausgehen. Auch das zeitlich versetzt ausgestrahlte Toggo plus bekommt ein angepasstes Logo.



Dabei werden Toggo und Toggolino Super RTL als crossmediale Begleiter auf allen Plattformen positioniert. Der Sender treibt auf diese Weise deren Wandel zu einer Inhalte-Plattform weiter voran. So gibt es Apps, Videos, Spiele und Webseiten.