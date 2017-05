Super RTL nimmt "Monday Mornings" ins Programm

Gut weg kam die Krankenhausserie "Monday Mornings" nicht. Im Free-TV räumt der Serie aus dem Jahr 2012 immerhin Super RTL nun einen freien Platz ein.



Die Krankenhausserie "Monday Mornings" stammt aus dem Jahr 2012 und umfasst aufgrund mangelnder Quoten in den USA gerade einmal eine Staffel. Im Pay-TV lief sie auch in Deutschland bereits, doch Free-TV-Zuschauer mussten sich gedulden. Nun nimmt Super RTL die Serie ins Programm und verschafft ihr somit eine - wenn auch späte - Free-TV-Premiere im deutschen Fernsehen, wie das Portal "TV Wunschliste" berichtete. Spät trifft es dabei nicht nur im Sinne der Ausstrahlung Jahre nach der Absetzung.