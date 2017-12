Super RTL und Toggo Plus zusammen vorm KiKA

Bei den Kindersendern hat das Privatfernsehen 2017 wieder die Nase vorn. Das Marktanteilsergebnis von Super RTL steigt leicht, außerdem verbesserte man den Umsatz.



Der private Fernsehsender Super RTL und sein Schwesterkanal Toggo plus werden das Jahr im Segment Kinder-TV als Sieger beenden. Bis zum 6. Dezember einschließlich kam Super RTL nach Messungen der GfK-Fernsehforschung in Nürnberg auf einen Marktanteil von 21,5 Prozent bei den Zuschauern zwischen 3 und 13 Jahren.



Darin enthalten sind rund zwei Prozent des Senders Toggo plus, der im sogenannten Timeshift-Verfahren das Super-RTL-Programm um eine Stunde zeitversetzt ausstrahlt. Im Jahr 2016 hatten beide Sender zusammen 21,1 Prozent.