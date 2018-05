Super RTL wappnet sich fürs digitale Zeitalter

Die ganz Kleinen will Super RTL in Zukunft nicht nur mit linearem TV versorgen, sondern auch mit Apps und einem sozialen Netzwerken im Instagram-Stil.



Auch kleine Kinder können digital mehr, als ihnen viele Erwachsene zutrauen. Daher wappnet sich der Kindersender Super RTL, der bislang hauptsächlich seine Einnahmen aus dem linearen Fernsehen und den damit verbundenen Werbeeinnahmen bezieht, für die Zukunft. Mehrere neue Apps sollen das Unterhaltungsangebot erweitern, teilte der Kölner Privatsender am Mittwoch mit, der zur Hälfte dem Disney Konzern und der Sendergruppe RTL gehört.