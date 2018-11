Superhelden en masse in der ARD-Kinderradionacht

Übermenschliche Kräfte und der Kampf für das Gute: Zwei Themen, die in Comicgeschichten omnipräsent sind und nicht nur kindliche Gemüter begeistern. Die 12. ARD-Kinderradionacht widmet sich den Superhelden aus Kino und Comics.



Am 30. November ab 20.05 Uhr darf der Schlafsack ausgerollt und der Phantasie freien Lauf gelassen werden: In der ARD-Kinderradionacht geben sich Superman und Batman ein Stelldichein. Aber auch den wahren Helden des Alltags, die auch ohne Maske oft unerkannt bleiben, widmet sich der Themenabend des KiRaKa.