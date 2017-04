Supersportwagen bei 11. Ausgabe des ADAC GT Masters auf Sport1

Samstag startet die ADAC GT Masters mit den Rahmenserien ADAC Formel 4 und ADAC TCR Germany in der Motorsport Arena Oschersleben in die elfte Saison. Sport1 zeigt das und zahlreiche weitere Rennen der Meisterschaft live im Free-TV.



Motorsportfreunde jubeln, dann am Wochenende startet das ADAC GT Masters in der Motorsport Arena Oschersleben. Die elfte Saison steht an und Sport1 ist mit dabei. Am Samstag wie Sonntag berichtet der Sender sechs Live-Stunden im Free-TV. Als neue Moderatorin kommt Sarah Valentina Winkhaus zum Einsatz. Gemeinsam mit den Kommentatoren Patrick Simon und Peter Kohl wird sie die neue ADAC-Saison begleiten.