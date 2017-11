"Superstore": US-Sitcom bei ProSieben in der Nachtschicht

ProSieben hat sich die Free-TV-Rechte an der US-Sitcom "Superstore" gesichert. Für einen Serienstart hat die Comedy aber einen ungewöhnlich späten Sendetermin nach Mitternacht abgekommen.



Während im Heimatland schon die dritte Staffel angelaufen ist, startet jetzt die erste Staffel im deutschen Free-TV. "Superstore" sollte eigentlich gegen Mitternacht ausgestrahlt werden, ProSieben hat den Sendeplatz jetzt aber weiter nach hinten geschoben. So wird die Sitcom erst in der Nacht vom kommenden Dienstag auf Mittwoch gegen 1 Uhr zu sehen sein.