Surfen O2-Nutzer im Schneckentempo?

Internet-Speedtests zeigen: So langsam surft Deutschland. Bei durchschnittlich 32 MBit pro Sekunde liegt die Download-Geschwindigkeit. Davon ist O2 weit entfernt.



50 MBit pro Sekunde hatte die Bundesregierung für 2018 als durchschnittliche Download-Geschwindigkeit anvisiert. Die Messdaten des Internet-Speedtests "nPerf" zeigen: So schnell surfen die wenigsten.