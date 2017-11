Swisscom: "Man erkennt massive Umwälzungen in unserem Geschäft"

Das Telekommunikationsunternehmen aus Bern - Swisscom - veröffentlicht die Zahlen des dritten Quartals und zeigt sich zufrieden. Man habe ein "solides Resultat" erwirtschaftet.



Gerade weil in der Schweiz der Umsatz mit Telekommunikations-Diensten wegen rückläufiger Festnetztelefonie, hohem Preisdruck und zunehmender Marktsättigung über die ersten neun Monate sank, freut man sich bei Swisscom über die soliden Zahlen des dritten Quartals. Zwar verlor das Unternehmen 54 Mio Schweizer Franken Umsatz mit Telekommunikations-Diensten, die Entwicklung der Wachstumsfelder sei jedoch im Aufwärtstrend.