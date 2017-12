Swisscom: UHD-Kanal 4KUniverse gestartet

Der UHD-Kanal schafft den Weg über den großen See und startet erstmals außerhalb Nordamerikas. Dafür hat man sich Swisscom als Partner für die Schweizer TV-Haushalte an Bord geholt.



Um sich auch außerhalb von Nordamerika zu platzieren, startet der luxemburgische Satellitenbetreiber SES die Verteilung von 4KUniverse in der Schweiz. Mit Swisscom hat man eine Kundschaft von 1,45 Millionen Menschen für den Unterhaltungskanal mit UHD-Auflösung.