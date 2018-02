Sword Art Online bei ProSieben - und bald bei Netflix

ProSieben hat angekündigt, "Sword Art Online" ins Free-TV-Hauptprogramm zu bringen. Der Anime fängt Ende Februar dabei im späten Abendprogramm an.



Eigentlich hat Anime in der Senderfamilie von ProSieben einen ganz festen Platz. Schließlich macht japanischer Zeichentrick einen großen Teil des Programms des Spartensenders ProSieben Maxx aus. Jetzt feiert ein Anime aber auch im Abendprogramm des Hauptsenders seine Premiere. Ab dem 27. Februar sind jeweils zwei der 25 Episoden der ersten Staffel ab 23.05 Uhr auf ProSieben zu sehen.