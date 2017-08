Syfy sichert sich großes E-Sport-Turnier "Rocket League"

E-Sport ist ein kaum aufzuhaltender Trend. NBC Universal hat nun seinem Sender Syfy ein Rechtepaket an der sogenannten "Rocket League" spendiert.



Von der Mehrheit der Deutschen nicht als "richtiger" Sport angesehen, in Asien hingegen als offizielle Disziplin anerkannt. Der E-Sport hierzulande baut vorwiegend auf Rückenwind aus der eigenen Comunity. Der hat bereits dazu geführt, dass Videospiel-Wettkämpfe ihren Weg ins Fernsehen gefunden haben, nun auch bei Syfy.