"Sylvies Dessous Models" floppen

Für den gestrigen Start der Casting-Show "Sylvies Dessous Models" auf die RTL um 20.15 Uhr interessierten sich nur 1,44 Mio. Menschen. Dabei hatte RTL einige Hoffnung auf die neue Show gesetzt.



Der Marktanteil lag im Gesamtpublikum damit bei nur 4,9 Prozent und war damit am Mittwochabend in etwa auf dem Niveau von Kabel eins. Die Show landete nicht einmal unter den 30 populärsten TV-Programmen des Tages. Bei den 14- bis 49-Jährigen gab es mit 830.000 Sehern Rang 6 in den Tages-Charts, dies entspricht einem Marktanteil von 8,9 Prozent.