T-Mobile startet TVision Home in den USA

Am Sonntag (14. April) führt T-Mobile in acht US-amerikanischen Städten mit TVision Home eine neue Version von Layer3 TV ein.



TVision Home wird zunächst in den Metropolregionen Chicago, Dallas-Fort Worth, Los Angeles, New York City, Philadelphia, San Francisco, Washington DC sowie Longmont CO verfügbar sein. Weitere Regionen in den USA sollen folgen, wie "BroadbandTV News" berichtet.