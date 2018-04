T-Mobile und US-Konkurrent Sprint fusionieren

Was lange währt, wird gut - T-Mobile US und Sprint gehen zusammen. Gemeinsam bilden sie das "New T-Mobile" und sehen den Kauf als Vorgriff auf kommende fünfte Mobilfunkgeneration 5G.



In einer Videobotschaft haben die CEOs von T-Mobile US und Sprint, John Legere und Marcelo Claure, am gestrigen Sonntag eine gemeinsame Firmengründung angekündigt, die aber weiterhin unter dem Namen T-Mobile firmieren soll. Außerdem versprechen die Chefs mehr Jobs - für die Amerikaner.