T-Mobile will mit neuer Smart-Home-Lösung vernetzen

Der Markt um die intelligente Wohnform wächst. Auch T-Mobile will mit seiner Smart-Home-Lösung mitmischen. "T-Mobile Smart Home" soll die Komplettlösung für Kunden des Konzerns werden.



"T-Mobile Smart Home" ist das neuste Konzept in den T-Mobile-Regalen. Das Unternehmen springt damit auf den Smart-Home-Zug auf. Mit der Komplettlösung wird Kunden mehr Sicherheit, zusätzlicher Komfort und sinkende Energiekosten versprochen. Wie funktioniert das Konzept der intelligenten Wohnform?