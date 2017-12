T-Mobile zahlt 2 Milliarden für UPC Austria

Übernahme in Österreich: UPC Austria wird an T-Mobile verkauft. Für zwei Milliarden Euro soll der Deal über die Bühne gehen.



Der Mediengigant Liberty Global verkauft UPC Austria an die Deutsche Telekom. Die Übernahme wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr des Jahres 2018 stattfinden. Bislang bildeten UPC Austria und UPC Schweiz eine Tochtergesellschaft von Liberty Global. Der Schweizer Teil wird jedoch weiter bei Liberty verbleiben.