TCL Electronics gibt Rekordabsatz für 2018 bekannt

TCL Electronics hat für 2018 einen Rekord im globalen Umsatzvolumen für seine TV-Sparte bekanntgegeben.



Mit einem Absatz von 28,61 Millionen LCD-Fernsehern erzielte TCL 2018 eine Steigerung von 23,1 Prozent gegenüber 2017. Der Gesamtabsatz von Smart TVs und 4K TVs stieg um 40,3 Prozent beziehungsweise 58,2 Prozent auf 21,18 Millionen bzw. 9,18 Millionen verkaufte Geräte.