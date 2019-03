TM3 stellt in Kürze den Sendebetrieb ein

Das noch laufende Berufungsverfahren beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg spiele für die Entscheidung, TM 3 einzustellen, keine Rolle. Vielmehr sind wohl gesundheitliche Probleme und wirtschaftliche Gründe ausschlaggebend.



TM3 wird es nicht mehr lange geben. Zum 31. März wird der Sendebetrieb, des bis vor kurzem noch als Family TV firmierenden Kanals, eingestellt. Das Aus für den Sender ist selbst gewählt. Das Berufungsverfahren gegen eine Anordnung der Landesanstalt für Kommunikation auf Entzug der Sendelizenz (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) befindet sich noch in der Schwebe. Dem endgültigen Urteil kommt TM3-Chef Timo C. Storost nun zuvor, indem er die Reißleine zieht.