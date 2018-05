TMG steigt bei "Operation Damokles" ein

Neuer Historienstoff aus Deutschland: "Operation Damokles" ist ein Agententhriller und spielt in den 60ern. TMG steigt jetzt bei der Produktion ein.



Wie die Tele München Gruppe nun bekanntgab, beteiligt sich das Unternehmen an der Miniserie "Operation Damokles" von Kordes & Kordes Film. Basis der Geschichte liefern die wahren außenpolitischen Begebenheiten in Deutschland zu Beginn der Sechziger Jahre. Diese sollen zum ersten Mal den Stoff für eine fiktionale Handlung bieten. Noch sind die Deutschen beflügelt vom Wirtschaftswunder und verdrängen die Vergangenheit.