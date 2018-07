TNT Comedy: "Andere Eltern" ist im Kasten

Man darf gespannt sein auf "Andere Eltern". Über den Verlauf der Geschichte ließ man sogar die Schauspieler im dunklen.



In der Mockumentary "Andere Eltern" tun sich ein Haufen hipper Eltern zusammen, um einen eigene Kindergarten zu eröffnen. Blöd nur, dass man sich bei den Erziehungsmaßnahmen nicht immer ganz so einig ist. Jetzt wurden die Dreharbeiten für die sechsteilige Miniserie von TNT Comedy in Köln und Umgebung beendet.