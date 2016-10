TNT Comedy: Deutsche TV-Premiere von TBS-Serie

TNT Comedy bringt die Serie "Search Party" ins deutsche Fernsehen. Die TBS-Produktion dreht sich um die Suche nach der unter geheimnisvollen Umständen verschwundenen Chantal.



Wo ist Chantal? Diese Frage zieht sich durch die ganze zehnteilige Comedy-Serie "Search Party". TNT Comedy bringt die TBS-Produktion jetzt ins deutsche Fernsehen. Die Serie wird im Zweikanalton, wahlweise im englischen Original oder in deutscher Synchronisation zu sehen sein.