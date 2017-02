TNT Comedy: Letzte Staffel "Girls" läuft im April an

Die Comedy-Serie "Girls" wird im Sommer 2017 von der Bildfläche verschwinden. Vorher steht im Frühjahr aber noch die sechste und letzte Staffel an.



Es war kein Geheimnis mehr, dass die sechste Staffel "Girls" die letzte der Comedy-Serie sein wird. In Deutschland laufen die finalen Folgen in Erstausstrahlung ab dem 25. April auf TNT Comedy.