TNT Comedy baut Programmbereich Adult-Swim-Serien aus

Der Sender TNT Comedy verkündet gleich drei Neustarts aus dem Hause Adult Swim. Neben der "Ren und Stimpy Show" und der "Eric Andre Show" zeigt der Sender die zweite Staffel von "NTSF:SD:SUV::".



TNT Comedy rüstet seinen Adult-Swim-Bereich auf. Gleich drei Neustarts aus dem Hause, das vor allem für Zeichentrickserien für ein erwachsenes Publikum bekannt ist, zeigt der Comedysender noch dieses Jahr. Neben der "Ren und Stimpy Show", der zweiten Staffel von "NTSF:SD:SUV::" wird die vierte Staffel "Eric Andre Show" ausgestrahlt.