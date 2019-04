TNT Comedy schickt "Andere Eltern" in die 2. Staffel

Der Kita-Wahnsinn geht in eine neue Runde. TNT Comedy hat die Dreharbeiten für die zweite Staffel "Andere Eltern" angekündigt. Die Comedyserie wird voraussichtlich 2020 ausgestrahlt.



In acht neuen Episoden soll wieder das tägliche Auf und Ab im Leben von Helikoptereltern gezeigt werden. TNT Comedy will im Sommer diesen Jahres die Dreharbeiten für eine zweite Staffel "Andere Eltern" starten.