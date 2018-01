TNT Serie: Frauenpower beim Screen Actors Guild Awards

Die Screen Actors Guild Awards feiern ihre deutsche TV-Premiere bei TNT-Serie. Neben dem Feiern der besten Filmen und Serien des Jahres wurde bei der Preisverleihung auch ein feministisches Statement gesetzt.



In der Nacht auf den heutigen Montag wurden zum 24. Mal die Screen Actors Guild Awards verliehen. Morgenabend können deutsche Zuschauer erstmals die Verleihung des Film- und Fernsehpreises sehen. TNT Serie zeigt das Star-Spektakel zur Prime-Time.