TNT Serie: Im Juli startet dritte Staffel "Colony"

TNT Serie zeigt die dreizehn Episoden der dritten Staffel von Colony ab 12. Juli immer donnerstags ab 20.15 Uhr in einer Doppelfolge in deutscher Erstausstrahlung.



Das Leben der Menschen in Nordamerika wird seit einer Alien-Invasion von außerirdischen Kräften kontrolliert. Unter der grausamen Herrschaft einer Übergangsregierung sind die Großstädte Nordamerikas in Blöcke unterteilt.