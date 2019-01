TNT Serie feiert 10-jähriges Jubiläum

TNT Serie startete im Januar 2009 als vierter Pay-TV-Sender des Medienunternehmens Turner im deutschsprachigen Raum. Im Fokus des Senders stehen bis heute Drama-, Action- und Crime-Serien sowie Serienklassiker.



"Elegant, pietätvoll, verführerisch ..." – das waren die ersten Worte, die am 28. Januar 2009 um 20.15 Uhr auf TNT Serie fielen. Ausgesprochen wurden sie in der HBO-Kultserie "Six Feet Under", die damals den Sendestart von TNT Serie einläutete.