TNT Serie zeigt "The Son" mit Pierce Brosnan

Aus Bond mach Westernheld. Mit "The Son" kehrt Pierce Brosnan ins Fernsehen zurück. Die erste Staffel läuft ab April auf TNT Serie.



Pierce Brosnan kehrt mit der Western-Serie "The Son" von der Leinwand zurück auf die Mattscheibe. TNT Serie zeigt die erste Staffel in deutscher Erstausstrahlung ab dem 10. April immer freitags um 21 Uhr. Sie umfasst insgesamt zehn Episoden.