TNT kündigt dritte Staffel "Man Seeking Woman" an

TNT Comedy zeigt ab Mai neue Folgen der surrealen Comedy-Serie. In der dritten Staffel wird es wieder viele neue unglaubliche Liebesabenteuer rund um die Hauptfigur Josh Greenberg geben.



Los geht es mit einer Doppelfolge am 5. Mai um 21.25 Uhr. Im weiteren Verlauf von Staffel drei sendet TNT Comedy die neuen Episoden immer freitags um 21.50 Uhr. Auf dem Sendeplatz vorher kommt ab dem 12. Mai stets eine Wiederholungsfolge zur Einstimmung.