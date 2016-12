TNT zeigt kanadische Mini-Serie "The Fixer"

TNT Serie bringt die kanadische Serie über eine Geheimorganisation, die mit Unfällen die Börse manipuliert, ins deutsche Pay-TV. "The Fixer" startet im Februar.



Der Pay-TV-Sender TNT Serie holt die kanadische Serie "The Fixer" nach Deutschland. Die Miniserie handelt von einer diabolischen Geheimorganisation. Mithilfe von fingierten Großunfällen gelingt es ihr, gezielt die Börse zu manipulieren. Aus den entsprechenden Aktienkäufen und -verkaufen schlägt sie Kapital.