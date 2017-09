TPEG-Service der ARD bringt Reiseinfos via DABplus aufs Navi

Auf der IFA exemplarisch vorgeführt und simuliert, steht dem TPEG-Verkehrsservice der ARD nun nichts mehr im Wege. Bei dem neuen Projekt wird voll und ganz auf DABplus gesetzt.



Der Regelbetrieb des ARD TPEG-Service für Navigations-Systeme kann beginnen. Im Unterschied zu dem in den meisten Geräten verwendeten Format nutzt der neue Service DABplus zur Übertragung. Dadurch lassen sich größere Datenraten genauer und schneller übermitteln.