TV-Dienstleister Content4TV mit frischem Kapital

Content4tv ist am Finanzmarkt durchaus begehrt. Die zweite Kapitalrunde wurde schnell abgeschlossen.



Nur drei Wochen nach dem Start ist die zweite Runde bereits mehrfach überzeichnet, wie Content4tv selbst mitteilt. Damit hat das Dienstleistungs-Unternehmen für TV-Lizenzen aus dem hessischen Oberursel die Finanzierungsphase vorerst abgeschlossen. Der Kapitalbedarf für die nächsten Jahre ist so erfolgreich gesichert.