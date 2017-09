TV-Duell - Schulz punktet, Merkel gewinnt

Wie weit liegen Kanzlerin Merkel und SPD-Chef Schulz tatsächlich auseinander? Die Umfragen zeigen zwar eine Siegerin, aber auch einen Herausforderer, der sich überraschend gut geschlagen hat.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach Umfragen von ARD und ZDF das TV-Duell gegen ihren SPD-Herausforderer Martin Schulz gewonnen. Doch die Einschätzungen der beiden Umfragen, wie sich die beiden Kandidaten am Sonntagabend verkauft haben, gehen erheblich auseinander.