TV-Duell zur Landtagswahl in Thüringen heute live im MDR

Ende Oktober wird in Thüringen gewählt. Der MDR überträgt diesen Montag das "Thüringen-Duell" und im direkten Anschluss den "Thüringen-Vierkampf" live.



Am 27. Oktober trifft Thüringen höchstwahrscheinlich die Wahl zwischen dem jetzigen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow von der Linkspartei und seinem Herausforderer von der größten Oppositionspartei im Landtag, CDU-Fraktionschef Mike Mohring.