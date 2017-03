TV-Einstieg sorgt für Umsatzsteigerung bei Freenet

Die Übernahme der Media Broadcast und der Einstieg ins TV-Geschäft via DVB-T2 haben sich für Freenet bezahlt gemacht. Dies legen zumindest die vorläufigen Zahlen nahe, die einen deutlichen Anstieg bei Umsatz und Gewinn anzeigen.



Für viel Aufsehen sorgte die im März 2016 die Übernahme von Media Broadcast durch Freenet. Der Mobilfunk-Unternehmen wollte mit dem Schritt den Einstieg ins TV-Segment wagen und übernahm unter dem Banner Freenet TV die Vermarktung der privaten HD-Sender via des Ende März startenden DVB-T2. Auch die Beteiligung an der Exaring AG und dessen IPTV-Angebot Waipu.TV bekräftigte diese Pläne. Und wirtschaftlich scheint sich dieser Schritt ausgezahlt zu haben, zumindest für das Jahr 2016, wie die am Donnerstag veröffentlichten vorläufigen Zahlen nahelegen.