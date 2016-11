TV-Geburtstag: BBC feiert erste TV-Sendung vor 80 Jahren

Alles Gute zum Geburtstag, Fernsehen: 80 Jahre ist es her, seit die BBC ihre erste Fernsehsendung ausstrahlte. Zum Jubiläum stellt der britische TV-Kanal die Sendung nun trotz seiner momentanen Sparzwänge nach.



Die britische BBC feiert am Mittwoch ihre erste Fernsehsendung vor 80 Jahren. Mit den Worten "Das ist eine direkte Übertragung von den Studios im Alexandra Palace" eröffnete Moderatorin Elizabeth Cowell am 2. November 1936 die Ära des Fernsehens. In der Live-Show waren Varieté-Stücke mit Steptanz und chinesischen Artisten zu sehen. Nur rund 400 britische Haushalte konnten die Sendung empfangen. Ein Fernsehgerät kostete damals umgerechnet 16.000 Euro.