TV-Gewohneiten der Kinder: Super RTL und Disney reagieren

Die Welt der Medien unterliegt gerade heutzutage einem ständigen Wandel. Diesem Wandel ist natürlich auch das Programm für die jüngsten Zuschauer unterworfen.



Während das Fernsehen für Kinder einst noch seine festen Programmzeiten hatte, kann man davon heutzutage schon lange nicht mehr ausgehen. Kinder sitzen nicht mehr zwangsläufig am Samstag- oder Sonntagmorgen vor dem Fernseher. Angebote im Internet, die sich an Kinder richten, weisen heutzutage Millionen von Abrufe auf. Und Apps machen das Streaming ebenfalls möglich.