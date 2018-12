TV-Hersteller rechnen mit steigenden Absatzzahlen

In den kommenden Monaten plant knapp ein Fünftel der Verbraucher den Kauf eines neuen TV-Geräts in den kommenden sechs Monaten.



Zu diesem Ergebnis kommt eine von Yougov im Auftrag des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. (ZVEI) durchgeführte bevölkerungsrepräsentative Online-Studie.