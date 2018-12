TV-Ikone Carol Burnett erhält neuen Golden-Globe-Ehrenpreis

Die US-amerikanische Schauspielerin und TV-Ikone Carol Burnett (85) ist die erste Empfängerin eines neuen Golden-Globe-Ehrenpreises.



Sie soll den nach ihr benannten Carol Burnett Award im Rahmen der Preisgala am 6. Januar in Beverly Hills entgegennehmen, wie der Verband der Auslandspresse (Hollywood Foreign Press Association/HFPA) am Dienstag mitteilte. Zum 76. Mal werden dann die Golden Globes verliehen, sie gelten als wichtigste US-Film- und Fernsehpreise nach den Oscars und Emmys.