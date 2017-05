TV-Kabel: Gericht bestätigt Sonderkündigungsrecht bei Umzug

Welche gesetzlichen Parameter muss man einhalten, wenn man bei Umzug aus seinem Internet- bzw. Fernseh-Vertrag aussteigen will? Das Amtsgericht Pinneberg hat dazu jetzt ein Urteil gefällt.



An erste Stelle steht fest: Ist der Anbieter in der Lage den Service an dem neuen Wohnort fortzusetzen, gibt es für den Kunden kein Recht die vertragliche Bindung aufzukündigen. Wenn dies nicht der Fall ist, so gilt ein Sonderkündigungsrecht. Welche Punkte hierbei zu beachten sind, hat jetzt das Amtsgericht Pinneberg festgesetzt.