TV-Kultserie "Baywatch" ist Stoff für einen Dokumentarfilm

Erst Hit-Serie, dann Spielfilm, jetzt Doku: die TV-Serie "Baywatch", die in den 1990er Jahren weltweit Millionen Menschen vor die Fernseher lockte, ist Stoff für einen geplanten Dokumentarfilm.



Es ist ein legendärer Fernseh-Vorspann der Neunziger Jahre: In Zeitlupe laufen David Hasselhoff und Pamela Anderson über den Strand. Er mit roter Badehose, sie im deutlich knapperen Badeanzug. Dazu ertönt die ohrwurmige Melodie von "I'm Always Here". Viel mehr passiert nicht, und auch in der Serie selbst waren die Geschichten oft eher nebensächlich. Trotzdem machte "Baywatch" Hasselhoff und vor allem Anderson international berühmt und wurde selbst Kult. Dennoch dauerte es nach dem Ende der Serie 16 Jahre, bis "Baywatch" nun im Kino wiederbelebt wird.



Anderson ist mittlerweile 49 Jahre alt und Hasselhoff sogar 64 - damit sind die beiden für Hollywood deutlich zu alt, um auch jetzt wieder in ihre Badeoutfits zu schlüpfen. Das übernimmt dafür die neue "Baywatch"-Generation: Dwayne Johnson ist zwar auch "schon" 45, damit aber auch der älteste in der Crew. Er gibt hier den erfahrenen Chef am Strand von Malibu, der ansonsten deutlich jüngere Rettungsschwimmer um sich herum hat, darunter Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach und vor allem Zac Efron.