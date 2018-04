"TV Made in Germany" - deutsches Fernsehen etabliert sich in USA

Was einst vor allem für ARD, ZDF oder RTL bestimmt war, interessiert nun auch Netflix, Amazon und Hulu. Auf der Suche nach neuem Stoff rücken deutsche Serien bei US-Anbietern in den Fokus. Dabei muss es längst nicht mehr nur um Nazis, Nachkriegszeit oder die DDR gehen.



Die deutsche Fernsehlandschaft beschrieb die "New York Times" vor ein paar Monaten so: "Schwerpunkt auf politischen Talkshows, Polizeidramen für Durchschnittsbürger und TV-Filme zweiter Klasse". Während Dänemark, Frankreich und Norwegen für ihre Beiträge zur neuen goldenen Ära des Fernsehens gelobt würden, habe es aus Deutschland nur "wenig ehrgeizige fiktive Serien" gegeben. Doch 2015, schreibt die Zeitung, habe sich plötzlich etwas geändert.