TV-Markt im November

Auf dem deutschen TV-Markt hat sich im vorletzten Monat des Jahres nicht viel bewegt. ProSieben konnte jedoch einen ersehnten Erfolg verbuchen, Vox erzielte vereinzelte Spitzenwerte.



ProSieben erzielte im November sein bestes Monatsergebnis 2017. Mit 10,4 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ist man endlich wieder zweistelligen Bereich. Verjüngt man das anvisierte Publikum um zehn Jahre ist der Münchner Sender sogar Marktführer in diesem Segment.



Auch die anderen Programme der Senderfamilie hielten sich wacker. Sat.1 liegt auf alle Zuschauer bezogen auf Platz vier, Kabel Eins reiht sich auf Platz sieben ein. Dem Spartensender erzielte kurz vor Toreschluss am 29. November mit dem Horrorfilm "Es" seinen Bestwert.