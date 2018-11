TV-Marktanteile: Gewinner und Verlierer im Oktober

Im Oktober konnte RTL das Vormonats-Niveau nicht halten und verlor 0,9 Prozent in der Publikumsgunst, während ProSieben und Sat.1 zulegen konnten.



Auch die beiden großen öffentlich-rechtlichen Sender ARD und konnten sich gegenüber dem Vormonat steigern. An der Spitze bleibt das ZDF mit einem Marktanteil von 13,4 Prozent am Gesamtpublikum. Die ARD folgt mit 10,6 Prozent.